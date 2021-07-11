İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ OTELDE DOLULUK ORANI YÜZDE 70'LERE ÇIKTI - Son Dakika

PANDEMİDEN en çok etkilenen havacılık ve turizm sektörü, 1 Temmuz'da normalleşmenin başlamasıya hareketlendi. Bu bağlamda İstanbul Havalimanı'nda bulunan oteli Rus ve ABD'li yolcular tercih ederken, otelin doluluk oranı da yüzde 70'lere çıktı.

1 Temmuz'da normalleşmenin başlaması ve Rusya ile Türkiye arasında uçuşların yeniden başlaması havacılık sektörünün canlanmasına neden oldu. İstanbul Havalimanı'nda uçuşların da artmasına paralel olarak havalimanı otelinde doluluk oranları da artmaya başladı. Yetkililer yıl sonuna kadar doluluk oranlarının yüzde 85'lere çıkacağını ifade etti.

ÇOK İYİ DURUMA GELDİK

Yolcu sayısında yaşanan artışın konaklamada da gözlemlendiğini ifade eden İstanbul Havalimanı YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen, 2020 yılında pandemi başlamasıyla beraber İstanbul ve Türkiye genelinde yüzde 60'lara kadar azalma gösterdi. Yani yüzde 75 doluluklardan yüzde 30'lara kadar düşmüştü. Biz de aynı doluluğu göstermiştik. Fakat biz İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber çok yüksek bir ivme kazanarak doluluğumuzu oldukça iyi duruma getirdik. İstanbul ve Türkiye'nin devam ettirdiği yüzde 35'leri kısa zamanda yüzde 50'lere çektik. 2020 yılında yüzde 50-60 doluluklar yakalayarak şehrin 30-35'lerde götürdüğü doluluğu neredeyse iki katına çekme durumuna geldik değerlendirmesinde bulundu.

SEZON BİRAZ UZAYACAK

2021 yılı sonuna kadar yüzde 85 doluluk oranına çıkacaklarını düşündüklerini belirten Göymen, 2021 yılında tamamen açılma yani 1 Temmuz'a kadar turizm sektörü maalesef yüzde 35'lerde kalmış ve yükselmemiş. Biz 2021 yılına başladığımızda ilk 6 ayımıza baktığımızda yüzde 70 doluluğumuz var. Dolayısıyla bu çok ciddi bir doluluk diye düşünüyorum. Biz geçiş havalimanı olduğumuz için doluluğumuzu rahatlıkla yüzde 70'e çektik. İlk 6 ayı öyle tamamladık. YOTEL grubu olarak İstanbul oteli çok başarılıydı, 18 otel arasında bir numaralı otel olarak o zaman da bayrağı taşıyorduk, şuanda da rahatlıkla onu söyleyebilirim. Dünyadaki bütün otellerimiz hemen hemen açıldı. Doluluklar çok hızlı bir şekilde yükselmiyor fakat Türkiye için rahatlıkla söyleyebiliriz. 1 Temmuz'dan sonra da bu ivme hızlı bir şekilde yukarı gitti diyebiliriz. Aşılamanın başarısı devam ettiği sürece ve yurt dışından turistler özellikle Rusya bölgesinden turistler gelmeye devam ettiği sürece bu şekilde ivme yükselecek ve uzayarak devam edecektir. Normalde sezon Eylül-Ekim gibi biterdi ama bu biraz daha uzayabilir ve daha iyi bir duruma gelebilir. Uçaklar artıyor, turist sayısı artıyor biz de ilk 6 ayda yaptığımız yüzde 70 doluluğumuzu ikinci 6 ayda yüzde 85'e kadar çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu da iyi bir doluluk diye düşünüyorum dedi.

OTELİ EN ÇOK RUS VE ABD'Lİ YOLCULAR TERCİH EDİYOR

İstanbul Havalimanı'daki terminal otelini en çok ABD'li ve Rus turistlerin tercih ettiğini ifade eden Göymen konuşmasını şöyle sürdürdü Şu anda iki otelimiz için de yine Amerika pazarı oldu. Çünkü hava otelimizdeki misafir portföyüyle kara tarafındaki farklı oluyordu genelde. Hava tarafındaki otelimizde en çok ABD'li ve Rus yolcular tercih ediyor. Kara tarafında bulunan otelimizde ise ABD, Türk, Rus yolcular tercih ediyor.