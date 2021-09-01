İstanbul Havalimanı'ndaki "Party 21. Yüzyılda" Sergisi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda, Slovak kültüründe "Parta" olarak bilinen, unutulmaya yüz tutmuş düğün, şenlik ve kutlama başlıklarını çağdaş bir sanatsal yorumla günümüze taşıyan "Party 21. Yüzyılda" adlı sergi açıldı.

Sergiye, Slovakya İstanbul Başkonsolosu Veronika Lombardini, Slovakya Kocaeli Fahri Konsolosu Onur Sümer, İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü, fotoğraf sanatçıları Lubomir Sabo ve Zuzana Senasiova, etnolog Katarina Sabova, ressam Sarah Avni, Ivana Mintalova, sanat tarihçisi ve müzeolog İrem Konukcu ile bazı davetliler katıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Mengü, açılış konuşmasında, sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Slovakya Kocaeli Fahri Konsolosu Sümer sponsorluğu ile Konukçu küratörlüğünde düzenlenen sergi, 30 Eylül'e kadar İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Salonu İGA Lounge'de ziyaret edilebilecek.