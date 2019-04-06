Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi

44 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan Büyük Göç'ün büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi, System.String[]


Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan Büyük Göç'ün büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. 

Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından kapılarını sabah saatlerinde yolcularına açan İstanbul Havalimanı'nda saat 14.00 itibariyle uçuşlara da açılacak. Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY uçakları taşınma süresince yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na intikalleri tamamlandı. Diğer uçaklar ise uçuşların başlamasının ardından karşı istasyonlardan yolcularını havalimanına getirecek. İstanbul Havalimanı'na getirilen bazı uçaklar açık park alanlarına bazı uçaklarda körüklere yanaştırıldı. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı terminal binası ve apron uçaklarla dolu bir şekilde havadan görüntüledi.  Resmi twitter adresinden görüntüyü paylaşan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Dünyanın en büyüyü derken ciddiyiz. Yüzlerce metre yükseklikte, kamera açılarına dahi sığmayan yeni evimize çok güzel anılar sığdıracağız. Elbette siz değerli misafirlerimizle  dedi. 

Görüntü dökümü

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-İstanbul Havalimanı havadan görüntüsü 

-Aprondaki uçaklar

-Genel ve detaylar - Yıldızistanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:33 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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