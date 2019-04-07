İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi

Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Helikopterden çekilen görüntülerde onlarca uçağın apronda yan yana durdukları görülüyor.



Atatürk Havalimanı'nın 'Büyük Göç' ile taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.



IGA tarafından paylaşılan ve helikopterle çekilen görüntülerde apronda onlarca uçağın sıralı bir şekilde durdukları görülüyor. Yine havadan çekilen görüntülerde İstanbul Havaalanı'nın büyüklüğü de gözler önüne seriliyor. - İSTANBUL

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