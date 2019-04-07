İstanbul Havalimanı'ndaki THY Seferleri
30 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılan geliş gidiş seferleriyle toplam 25 bin 223 yolcuyu taşıdıklarını bildirdi.
Türk Hava Yolları
(THY
) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul
Havalimanı'ndan bugün yapılan geliş gidiş seferleriyle toplam 25 bin 223 yolcuyu taşıdıklarını bildirdi.
Üstün, taşınma sürecinin sona erdiği İstanbul Havalimanı varışlı ve çıkışlı icra edilen THY'nin tarifeli seferleriyle ilgili açıklama yaptı.
Yahya Üstün, yeni evleri İstanbul Havalimanında, saat 13.45 itibarıyla 10 bin 641 misafiri 48 seferle uğurladıklarını kaydederek, "Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:06 Kaynak: AA
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