İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar 18.00'e kadar durduruldu - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm seferler saat 18.00'e kadar durduruldu.

Kentte etkisini artıran kar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik için 18.00'e kadar yapılmayacağı açıklandı.

Havalimanındaki yetkili birimlerce saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, uçuşlarla ilgili değerlendirme yapılacağı öğrenildi.