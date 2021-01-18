İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistlerin açık olduğu, uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş'den yapılan açıklamada, havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu bilinciyle operasyonlarına yön veren İstanbul Havalimanı'nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisini artıran, tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda, yoğun kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, operasyonların kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.