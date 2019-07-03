Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş, System.String[]
İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş yapıldı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyimini yüksek bir memnuniyete dönüştürme hedefine tüm hızıyla ilerliyor. 6 Nisan'dan bu yana tam kapasite ile hizmet sunmaya başlayan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan- 1 Temmuz tarihleri arasında 100 bininci uçuşunu gerçekleştirerek yeni bir gurur yaşadı.
Türkiye'nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan sadece İstanbul ya da Türkiye'yi değil, bölge ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, yolcu sayılarındaki artışla da göz dolduruyor. 1-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanırken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısından yüzde 7,4 oranında daha yüksek.
İstanbul Havalimanı'nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019'dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.
Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:39 Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil Galatasaray, PSG ile görüşen Herrera'yı İstanbul'a getiriyor Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]