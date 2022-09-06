İstanbul Havalimanı 'ndan Adana 'ya gitmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe Ö'nün kentte olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

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