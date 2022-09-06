PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı

06.09.2022 10:24

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi olduğu açıklanan Ayşe Ö., İstanbul Havalimanı'nda Adana'ya gitmeye çalışırken gerçekleşen operasyon ile yakalandı. Şüpheli, Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gitmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe Ö'nün kentte olduğu öğrenildi.

PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı

KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Örgütün kırsal alanında geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği öğrenilen teröristin İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceğini belirleyen ekipler, kılık değiştirerek havalimanında yolculuk yapmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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