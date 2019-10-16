İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan...
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İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda E., bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda E., bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı. - İSTANBUL
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