İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda E., bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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