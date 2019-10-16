Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan...

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan...

53 dakika önce

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esen, bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esen, bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı.

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan...

İstanbul, Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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