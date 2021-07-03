İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek - Son Dakika

İstanbul Havalimanı, yaz sezonu ve normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için IATA & ACI Europe ortaklığında hayata geçirilen 'Destination Summer' kampanyasına destek verdi.

Destination Summer kampanyası, sektörler arası seferberlik, önde gelen dört havacılık, seyahat ve turizm birliğinin öncülüğünde gerçekleşiyor. Airlines for Europe (A4E), Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Perakende Seyahat Konfederasyonu (ETRC) gibi önde gelen 4 havacılık, seyahat ve turizm birliğinin öncülüğünde gerçekleşen proje kapsamında, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için uyumlu bir yaklaşım benimsemek ve serbest dolaşımın güvenli, sorunsuz bir şekilde yeniden başlatılması amaçlanıyor.

ACI EUROPE üyesi olan İGA İstanbul Havalimanı da Destination Summer kampanyasına desteğini açıklarken, sağlık zorunluluklarına bağlı kalmak şartıyla kıta genelinde üye devletler seyahat kısıtlarının kaldırılmasına yönelik, uyumlu bir Avrupa yaklaşımını benimsemek için Avrupa Birliği ve ulusal karar vericilerle birlikte çalışıyor. Bu doğrultuda havalimanları ve turizm ortakları, tüketicilerin sağlık ve esenliğini sağlamak için yolculuğun her aşamasında güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Zorunlu karantinaların sona ermesi tavsiye ediliyor

Tüm paydaşlar, vatandaşlar için nasıl güvenli ve sorumlu bir şekilde seyahat edebileceklerine ilişkin ipuçları yayınlıyor ve bunları sürekli olarak güncelliyor. Koalisyon, özellikle Avrupa Birliği Dijital Covid-19 Sertifikasının hızlı bir şekilde uygulanması ve AB içerisinde seyahat özgürlüğünün yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu. Kampanya kapsamında, zorunlu karantinaların sona ermesi ve uygun maliyetli, güvenilir ve hızlı test sonuçlarıyla sürecin desteklenmesi tavsiye ediliyor.

İstanbul Havalimanı da kampanyaya destek veriyor

Avrupa Birliği dışından seyahat edecek kişilerin de AB tarafından kabul edilen aşılardan birini yaptırması halinde seyahat etmelerine imkan sağlanması gerektiği kaydediliyor. Dört kurum tarafından temsil edilen Avrupa seyahat ve turizm sektörü, tekrar seyahat etmek isteyen Avrupa vatandaşlarını, havacılık, seyahat ve turizm şirketlerini, çalışanlarını ve ortaklarını destination summer kampanyasına katılmaya teşvik ediyor. İstanbul Havalimanı da normalleştirme sürecinde seyahatlerin yeniden kaldığı yerden devam etmesine imkan sağlayacak olan bu kampanyaya destek veren havalimanları arasında yer alıyor. - İSTANBUL