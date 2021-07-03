Üye Girişi
İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek

03.07.2021 11:05
İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek, System.String[]

İstanbul Havalimanı, yaz sezonu ve normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için IATA & ACI Europe ortaklığında hayata geçirilen 'Destination Summer' kampanyasına destek verdi.

İstanbul Havalimanı, yaz sezonu ve normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için IATA & ACI Europe ortaklığında hayata geçirilen 'Destination Summer' kampanyasına destek verdi.

Destination Summer kampanyası, sektörler arası seferberlik, önde gelen dört havacılık, seyahat ve turizm birliğinin öncülüğünde gerçekleşiyor. Airlines for Europe (A4E), Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Perakende Seyahat Konfederasyonu (ETRC) gibi önde gelen 4 havacılık, seyahat ve turizm birliğinin öncülüğünde gerçekleşen proje kapsamında, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için uyumlu bir yaklaşım benimsemek ve serbest dolaşımın güvenli, sorunsuz bir şekilde yeniden başlatılması amaçlanıyor.

ACI EUROPE üyesi olan İGA İstanbul Havalimanı da Destination Summer kampanyasına desteğini açıklarken, sağlık zorunluluklarına bağlı kalmak şartıyla kıta genelinde üye devletler seyahat kısıtlarının kaldırılmasına yönelik, uyumlu bir Avrupa yaklaşımını benimsemek için Avrupa Birliği ve ulusal karar vericilerle birlikte çalışıyor. Bu doğrultuda havalimanları ve turizm ortakları, tüketicilerin sağlık ve esenliğini sağlamak için yolculuğun her aşamasında güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Zorunlu karantinaların sona ermesi tavsiye ediliyor

Tüm paydaşlar, vatandaşlar için nasıl güvenli ve sorumlu bir şekilde seyahat edebileceklerine ilişkin ipuçları yayınlıyor ve bunları sürekli olarak güncelliyor. Koalisyon, özellikle Avrupa Birliği Dijital Covid-19 Sertifikasının hızlı bir şekilde uygulanması ve AB içerisinde seyahat özgürlüğünün yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu. Kampanya kapsamında, zorunlu karantinaların sona ermesi ve uygun maliyetli, güvenilir ve hızlı test sonuçlarıyla sürecin desteklenmesi tavsiye ediliyor.

İstanbul Havalimanı da kampanyaya destek veriyor

Avrupa Birliği dışından seyahat edecek kişilerin de AB tarafından kabul edilen aşılardan birini yaptırması halinde seyahat etmelerine imkan sağlanması gerektiği kaydediliyor. Dört kurum tarafından temsil edilen Avrupa seyahat ve turizm sektörü, tekrar seyahat etmek isteyen Avrupa vatandaşlarını, havacılık, seyahat ve turizm şirketlerini, çalışanlarını ve ortaklarını destination summer kampanyasına katılmaya teşvik ediyor. İstanbul Havalimanı da normalleştirme sürecinde seyahatlerin yeniden kaldığı yerden devam etmesine imkan sağlayacak olan bu kampanyaya destek veren havalimanları arasında yer alıyor. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek
İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Turizm, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı 12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi 12:22 Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor 12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı 11:03 Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu

Son Dakika Haberleri
12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:55 Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı ileri sürüldü
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı
11:09 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor         
12:35
1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü         
12:29
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu         
11:23
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı         
10:41
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu         
10:20
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Cumhurbaşkanı kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu Cumhurbaşkanı kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu         
05:13
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 12:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination Summer' kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement