Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan Kalkan İlk Tarifeli Uçak Ankara'ya İndi

İstanbul Havalimanı'ndan Kalkan İlk Tarifeli Uçak Ankara'ya İndi

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından, yurt içi ilk tarifeli sefer Ankara'ya yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan Kalkan İlk Tarifeli Uçak Ankara'ya İndi, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından, yurt içi ilk tarifeli sefer Ankara'ya yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan,  saat 14.26'da havalanan Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı, saat 15.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Görüntü Dökümü

-Havalimanından görüntüler

-Yolculardan görüntüler

Özgür ALTIN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:10 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara, İstanbul, Güncel
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