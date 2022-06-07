İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

07.06.2022 09:58
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 286 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 286 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adayları havalimanında duygu dolu anlar yaşadı. Kovid-19 nedeniyle entübe edilen ve hastanede yaşam mücadelesini kazanan hacı adayı Ayfer Gül, "Çok sıkıntılı anlar geçirdim. Ancak rabbim bu sene bu mutluluğu nasip etti" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. İstanbul Havalimanı'ndan giden ilk hac kafilesi için tören düzenlendi. Suudi Arabistan Havayolları Saudia'nın tarifeli seferiyle 10.10'da Medine'ye giden 286 hacı adayının uğurlama törenine İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

HACI ADAYLARININ DUYGU DOLU ANLARI

Kovid-19'a yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin" diyerek duygularını anlattı.

VEFAT EDEN ANNE VE BABALARININ YERİNE HAC GÖREVLERİNİ YAPACAKLAR  Pandemi öncesinde kurada hac ziyaretine hak kazanan anne ve babalarını kovid-19 nedeniyle kaybeden Celalettin Yüce ve Hülya Basmaz kardeşler de ilk kafilede yer aldılar. Celalettin Yüce, "Anne ve babamızı kovid-19'un başlangıcında kaybettik. Onların hac hakkını dilekçeyle biz devraldık. Diyanet İşleri de onayladı. Şimdi anne ve babamızın yerine, onların kutsal topraklara gidiyoruz. Çok duyguluyuz ve çok mutluyuz" diye konuştu. Hülya Basmaz ise "En sevdiğimiz insanların yerine en sevdiğimiz vazifeyi yerine getirmek için uğraşacağız. Çıktı çıkalı ağlamaktan, sevinmekten acayip duygular içindeyiz. Tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualar eşliğinde hacı adayları uğurlandı. Törende konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Törenin sonunda İstanbul  Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarına gül dağıttı.


İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
YORUMLAR
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Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı!
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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