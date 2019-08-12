İstanbul Havalimanı'ndan saatte 53,5 sefer yapıldı
1 saat önce
Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı.
Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanını, yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00
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