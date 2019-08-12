İstanbul Havalimanı'ndan saatte 53,5 sefer yapıldı

Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı.

Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanını, yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu kullandı.

Haber Yayın Tarihi:

Kurbanlıklardan artakalanlar, TIR'dan caddeye döküldü

ABD'li jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti

Ünlü sunucu Nazlı Çelik, yeşil elbiseli bayram pozuyla hayran bıraktı