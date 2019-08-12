Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan saatte 53,5 sefer yapıldı
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İstanbul Havalimanı'ndan saatte 53,5 sefer yapıldı

1 saat önce

Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan saatte 53,5 sefer yapıldı, System.String[]
Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanını, yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu kullandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 
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