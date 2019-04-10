Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan Şırnak'a Gelen İlk Uçak Su Tankıyla Karşılandı

İstanbul Havalimanı'ndan Şırnak'a Gelen İlk Uçak Su Tankıyla Karşılandı

2 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferini yapan uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda su tankıyla karşılandı.

İstanbul Havalimanı'ndan Şırnak'a Gelen İlk Uçak Su Tankıyla Karşılandı, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferini yapan uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda su tankıyla karşılandı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'ndan gelen ilk uçak iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'ndan Şırnak'a gelen uçak su tankı, uçuş ekibi de çiçek ve çikolatalarla karşılandı.

Apronda düzenlenen törende konuşan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, bugün kendileri için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Benek, "Bugün bizim için tarihi bir gün. Ülkemizin gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'ndan havalimanımıza gelen ilk uçak 189 yolcuyla iniş yaptı. İnsanların havayolu ile daha fazla seyahat etmeleri için başka havalimanlarına da direk uçuşların başlaması gerekiyor. Özellikle de İzmir-Şırnak seferlerinin biran önce başlaması gerekiyor" dedi. 2018 yılını 425 bin yolcuya hizmet verildiğinin altını çizen Benek, şöyle devam etti:

"Havalimanımız sadece 2019 yılının ilk üç ayında 102 bin yolcuya hizmet vererek vatandaşların uçakla seyahat etmesine büyük bir olanak sağlamıştır. Bu anlamda bu hizmetin ulaşmasında öncü bir rol oynayarak havalimanının hizmete girmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, DHMİ Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'a teşekkür ederim."

Uçakla seyahat etmenin daha konforlu ve keyif verici bir yolculuk olduğunu ifade eden yolcu Serbest Tuna, "Ben sıklıkla Şırnak'tan İzmir'e gidip geliyorum. Ancak İzmir'e direk seferlerin olmamasından dolayı aktarmalı olarak gidiyoruz. Bu da hem bize zaman kaybettiriyor hem de aktarma nedeni yorgun düşmemize neden oluyor. Bu anlamda Ulaştırma Bakanı'ndan ve uçak firmalarından talebimiz İzmir'e direk uçak seferlerinin başlatılmasıdır" diye konuştu. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:20 Kaynak: İHA
Şerafettin Elçi Havalimanı, İstanbul, Şırnak, Güncel
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