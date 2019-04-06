Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan, Taşınmanın Ardından Yapılacak İlk Uçuşun Yolcuları Uçağa Alındı.

İstanbul Havalimanı'ndan, Taşınmanın Ardından Yapılacak İlk Uçuşun Yolcuları Uçağa Alındı.

19 dakika önce

İstanbul Havalimanı'ndan, taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.

İstanbul Havalimanı'ndan, Taşınmanın Ardından Yapılacak İlk Uçuşun Yolcuları Uçağa Alındı., System.String[]
İstanbul Havalimanı'ndan, taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. İlk uçak önümüzdeki dakikalarda Ankara'ya hareket edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:21 Kaynak: İHA

Ankara, İstanbul, Güncel
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