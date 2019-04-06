İstanbul Havalimanı'ndan, Taşınmanın Ardından Yapılacak İlk Uçuşun Yolcuları Uçağa Alındı.
19 dakika önce
İstanbul Havalimanı'ndan, taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.
İstanbul
Havalimanı'ndan, taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. İlk uçak önümüzdeki dakikalarda Ankara
'ya hareket edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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