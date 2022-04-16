İstanbul Havalimanı'nda 'Artırılmış Gerçeklik' teknolojisiyle alışveriş deneyimi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 'Artırılmış Gerçeklik' teknolojisiyle alışveriş deneyimi

16.04.2022 11:08
İstanbul Havalimanı'nda 'Artırılmış Gerçeklik' teknolojisiyle alışveriş deneyimi

İstanbul Havalimanı'nda, dış hatlardaki alışveriş alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren 'Artırılmış Gerçeklik' (AR) teknolojisiyle alışveriş dönemi başladı.

İstanbul Havalimanı'nda, dış hatlardaki alışveriş alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren 'Artırılmış Gerçeklik' (AR) teknolojisiyle alışveriş dönemi başladı. Türkiye'de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yolcular mağazalar arasında gezintiye çıkarken, anlaşmalı mağazalardan kampanya ve indirimleri yakalama fırsatı da yakalıyor.

İstanbul Havalimanı'nda yolcularının ihtiyaçlarını merkeze alarak hayata geçirilen hizmetlere bir yenisini daha eklendi. Bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekana yerleştiren "gerçek dünya" teknolojisi olarak adlandırılan ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi görmesine yarayan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildi.

Dış Hatlar Terminalinde yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren ve yönlendirmeler yapan 'C İGA' adlı sanal karakter sayesinde yolcuları mağazalar arasında gezintiye çıkarmanın yanı sıra kampanya teklifleri de sunuyor.

Yolcular, İstanbul Airport uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabiliyor. CİGA karakteri mağazalara yaklaştığında ilgili mağaza adı pop-up şekilde beliriyor ve mağaza adına tıklandığında mağaza hakkındaki detaylar listeleniyor. İstanbul Havalimanı'nda geçirilen zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, AR teknolojisi sayesinde yolcularına anlaşmalı mağazaların kampanya teklifleri ve indirim kodlarını veriyor. Böylece yolcular CİGA karakteriyle mağazaları gezerken indirimlerden de yararlanma fırsatı bulabiliyor. İstanbul Havalimanı, Türkiye'de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yenilikçi teknolojik gelişmelerin öncüsü misyonunu üstlenirken, alışveriş deneyimine de yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

"TEKNOLOJİK ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLADI"

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, hayata geçirilen uygulama hakkında şunları söyledi:

"AR teknolojisini kullanarak gerçekleştirilecek alışveriş İGA İstanbul Havalimanı'nın ticareti dijitalleştirmesinin ilk adımı olması bakımından son derece önemli. Teknolojik altyapımız, yolcularımıza sunduğumuz hizmet ve alışverişi çeşitlendiren geniş skalamızla birlikte havalimanımızdaki ticareti geliştirmek adına yaptığımız yeni bir uygulamayı hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yolcularımız İGA İstanbul Havalimanı'ndaki dinamik kampanyaları ve indirim kodlarını artık AR teknolojisi ile takip edebilecek. AR teknolojisi kullanılarak oluşturduğumuz bu Marketplace/Pazaryeri havalimanımızdan seyahat edecek olan yolcuların alışveriş keyfine konfor sağlamasının yanı sıra hızlı ve kolay bir alışveriş keyfi sunacak."


İstanbul Havalimanı'nda 'Artırılmış Gerçeklik' teknolojisiyle alışveriş deneyimi
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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