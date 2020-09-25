İstanbul Havalimanı'nı anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabı satışa sunuldu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nı anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabı satışa sunuldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ayda yapılış hikayesini anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabı satışa sunuldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ayda yapılış hikayesini anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabı satışa sunuldu.

Dış Hatlar Gidiş Terminali Gümrüklü Salonda düzenlenen tanıtımda konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul için bir hayalden yola çıktıklarını, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin son dönemdeki en büyük altyapı yatırımı olduğunu belirtti.

Böyle büyük bir projenin içinde olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu belirten Samsunlu, "Havalimanın pandemi sebebiyle bulunduğu global durumu bir tarafa koyarsak, hakikaten hep beraber burada hem inşaatını tamamladık, hem operasyonlarını başlattık. Bugün de tıkır tıkır çalışır bir noktadayız. Bu kitabın hakkını bugün işletme olarak da kullanıcı ve paydaşlarımıza yaşattığımızı düşünüyorum." dedi.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kaynaklı bir zafer anıtı olduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin özgüven projesi haline geldiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nı 5 Türk inşaat şirketinin beraber yaptığını, Türk sermayesi ve bankaları tarafından finanse edildiğini anımsatan Samsunlu, "Burada olabildiğince Türk ürünleri kullanıldı ve böyle muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Ondan dolayı Türkiye'nin, Türk insanının, Türk işletmelerinin gerçekten özgüvenini çok yukarı çıkaran bir zafer anıtının içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, "Söz uçar yazı kalır" atasözünden hareketle bu süreçlerle ilgili kitap oluşturmak istediklerini belirterek, 183 binden fazla işçiyle projeyi beraber omuzladıklarını bildirdi.

Kitapta havalimanı ihale süreçleri, sürdürebilirlik çalışmaları, inşaat alanındaki ilkler, teknolojik altyapı, havalimanına özel sistemler ve projenin perde arkasının yer aldığını dile getiren Samsunlu, iç hatlarda bulunan serginin de gezilebileceğini belirtti.

Samsunlu, pandemi döneminde de iyi performans sergilediklerini ifade ederek, "Bugünler de geçecek. Dünyada bitmeyen salgın, dünyada bitmeyen kriz yok. İnsan beyni, insanın kullandığı teknoloji bu salgını yenecek. Biz de her zaman hedeflediğimiz günlere inşallah en kısa sürede geleceğiz. Umudu hiçbir zaman yitirmemek lazım." şeklinde konuştu.

Samsunlu, konuşmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensupları adına gazeteci Cevdet Özdemir'e "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabını takdim etti.

Havalimanında çalışan muhabirlere teşekkür eden Samsunlu, "Burayı hep beraber kurduk. İlk günden itibaren daha inşaat halindeyken gelip gidiyorum. Siz de burada her sürecimizi yaşıyorsunuz. Ondan dolayı iyi ki varsınız diyorum." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi rekor sürede yapılış hikayesini anlatan kitap, açılışının 2. yılına özel olarak satışa sunuluyor.

Cumhuriyetin 95. yıldönümü olan 29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın açılışından önceki tüm süreçlerin detaylı bir çalışma sonucu anlatıldığı, gazeteci-yazar Faruk Şüyün'un editörlüğünde kaleme alınan kitap, havalimanının 2. yılına özel olarak 29,10 lira bedelle tüm "D&R" mağazalarında satılacak.

İGA tarafından titiz çalışmalar sonucu hazırlanan prestij kitabı, Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nın gurur verici serüvenine, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımları ile ışık tutuyor.

İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecindeki detayların tek tek kaleme alındığı kitapta, projede çalışan mimarlardan mühendislere, işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini aldı.

İstanbul Havalimanı'nı anlatan Hayaldi Gerçek Oldu kitabı satışa sunuldu
İstanbul Havalimanı'nı anlatan Hayaldi Gerçek Oldu kitabı satışa sunuldu
İstanbul Havalimanı'nı anlatan Hayaldi Gerçek Oldu kitabı satışa sunuldu
İstanbul Havalimanı'nı anlatan Hayaldi Gerçek Oldu kitabı satışa sunuldu

Cumhuriyet, İstanbul, İnşaat, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nı anlatan 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabı satışa sunuldu - Son Dakika

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