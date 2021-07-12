İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirge istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı

Bölgenin hava koşullarının sık sık fırtına ve zorlu doğa koşulları nedeniyle uçakların zorluk yaşadığı İstanbul Havalimanı'nda bu kez de uzun bacaklı ve yaklaşık 5 santim boyundaki binlerce çekirge apronu istila etti. Çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Çok sayıda martı çekirgeleri yemek için bölgeye geldi.

PİSTTEKİ İLAÇLAMA SONRASI HAYAT NORMAL DÖNDÜ

Bu sırada bir uçağa martı çarptı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti. Havalimanı ekipleri pistte ilaçlama işlemi yaptı. İlaçlamanın ardından binlerce çekirge ölüsü martılara kaldı. Fakat bu kez de ilaç nedeniyle martılar ile ilgili endişe başladı.

Airporthaber'deki ilgili fotoğraflar şu şekilde;