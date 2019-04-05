İstanbul Havalimanı'nı Büyük Göçü Bekliyor

İstanbul Havalimanı'nı büyük göçü bekliyor İstanbul Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları tamamlandıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek büyük taşınma öncesinde İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul Havalimanı'nı büyük göçü bekliyor

İstanbul Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları tamamlandı



İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek büyük taşınma öncesinde İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na saat 03.00'da başlayacak büyük taşınmaya öncesinde hazırlıklar da sona gelindi. 1,4 milyon metrekarelik terminal binası içerisindeki alanlarda sürek çalışmalar tamamlandı. Havalimanında hizmet verecek ticari işletmeler iş yeri malzemelerinin yerleştirme sürecini tamamladı. Havalimanı çalışanları da terminal içerisindeki son kontrollerini yaparak taşınmayı beklemeye başladı.

Taşınma planları kapsamında ilk TIR kafilesinin saat 04.00 sıralarında İstanbul Havalimanına ulaşması bekleniyor. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Dalman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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