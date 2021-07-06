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İstanbul Havalimanı'nın "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikası yenilendi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nın "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikası yenilendi

06.07.2021 13:55
İstanbul Havalimanı'nın

KORONAVİRÜS salgını süresince aldığı önlemlerle operasyon gerçekleştiren İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 2020 yılında başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı.

KORONAVİRÜS salgını süresince aldığı önlemlerle operasyon gerçekleştiren İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 2020 yılında başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 5 ana başlık altında, 72 soru ve toplam 134 alt madde denetimi sonrası verilen 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu yeniden almayı başardı. Geçtiğimiz yıl dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikaya yeniden layık görülen ilk havalimanı da oldu. Tüm şartları sağlayarak Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını almaya layık görülen İstanbul Havalimanı, Genel Bilgiler, koronavirüs Aksiyon Planları, Yolculara Yönelik Tedbirler, Personele Yönelik Tedbirler, Uyum ve İş birliği konularında 5 farklı başlıkta denetimden geçti. Denetim kapsamında,  salgın için hazırlanan prosedürler, risk analizleri, sosyal mesafe uygulamaları, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, maske ve siperlik kullanımı, sağlık tarama faaliyetleri, terminal girişlerinde ve yolcu akışının yüksek olduğu bölgelerde yoğunluk yönetimi, teknoloji kullanımı ve temassız işlemler, personel eğitimleri ve çalışma ortamı, havalimanında yer alan paydaşlarla ilgili planların işletilmesi ve Covid için kurulan komiteler değerlendirildi.

HİJYEN STANDARTLARINDAN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

İstanbul Havalimanı'nın, "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasına yeniden hak kazanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu,  "Tüm dünya, yaklaşık 2 yıldır insanlığı derinden etkileyen sağlık kriziyle boğuşuyor. Aşı çalışmalarının hızlanması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte havacılık açısından en iyi senaryoya yakın bir sürece girmiş bulunuyoruz. İGA olarak, bu iyimser tabloyu görene kadar yoğun bir çaba sarf ederek sağlık adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanı'ndaki sağlık uygulamalarının daha sonra farklı sektörlerde de hayata geçtiğini görmek işimizi ne denli doğru yaptığımızın en büyük kanıtı. Bu yıl da yolcularımıza, hijyeni üst seviyede tutarak 'güvenli bir seyahat' sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk defa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından İstanbul Havalimanı'na verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını yine bir ilke imza atarak tekrardan almaya hak kazandık. Denetimlerden geçerek aldığımız bu sertifika ile sağlık alanında hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki sürdürülebilirliği de sağlamış olduk. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı'nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI İLK HAVALİMANI OLDU

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec de şunları söyledi:

"Havalimanları hem yolcuların hem de hükümetin seyahate olan güvenini yeniden tesis etmek için sağlık ve temizliğe öncelik vermektedir. Bu toparlanma süreci uluslararası standartlarla uyumlu, koordineli ve küresel çapta bir yaklaşımla en iyi şekilde gerçekleşecektir. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Sağlık Akreditasyonu programı bu konuda kilit bir rol üstleniyor. Yeniden akreditasyon almayı amaçlayan havalimanlarının, tekrar açılma ve sonraki süreçte yolcu güvenliği konusundaki kararlılığının altını çiziyoruz. Bir yıl önce, İstanbul'u dünyadaki ilk akredite olmuş havalimanı olarak tanıdık. Şimdi de İstanbul'un yeniden akredite olan ilk havalimanı oluşunu kutluyoruz. Yolcuların, personellerinin ve kamunun sağlığı ile refahı konusunda hiç kaybetmedikleri dikkatleriyle, sektörde örnek gösterilecek bir konumdalar. "


- İstanbul

Uluslararası Havalimanları Konseyi, İstanbul Havalimanı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nın 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikası yenilendi - Son Dakika


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