İstanbul Havalimanı'nın iletişimi Vodafone’a emanet
1 saat önce
İşletmelere dijital iş ortağı olarak sürdürülebilir çözümler sunan Vodafone, İstanbul Havalimanı'nın sabit dijital altyapı hizmetleri ve şebeke içi ses servislerinde iletişimi son teknolojiyle sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:04
İşletmelere dijital iş ortağı olarak sürdürülebilir çözümler sunan Vodafone, İstanbul
Havalimanı'nın sabit dijital altyapı hizmetleri ve şebeke içi ses servislerinde iletişimi son teknolojiyle sağlayacak.
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