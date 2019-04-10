Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nın iletişimi Vodafone’a emanet

İstanbul Havalimanı'nın iletişimi Vodafone’a emanet

1 saat önce

İşletmelere dijital iş ortağı olarak sürdürülebilir çözümler sunan Vodafone, İstanbul Havalimanı'nın sabit dijital altyapı hizmetleri ve şebeke içi ses servislerinde iletişimi son teknolojiyle sağlayacak.

İstanbul Havalimanı'nın iletişimi Vodafone’a emanet , System.String[]
İşletmelere dijital iş ortağı olarak sürdürülebilir çözümler sunan Vodafone, İstanbul Havalimanı'nın sabit dijital altyapı hizmetleri ve şebeke içi ses servislerinde iletişimi son teknolojiyle sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:04 
Ekonomi
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