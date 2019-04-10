İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı, 15 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olacak.

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı, 15 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olacak.



İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı otoparkının 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtildi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanında, 31 Ekim'de tarifeli seferler başlamıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum

Arnavutköy'de 3 Kişinin Öldüğü Çatışma Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı