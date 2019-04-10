Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz

2 saat önce

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı, 15 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olacak.

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nın otoparkı, 15 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olacak.

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı otoparkının 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanında, 31 Ekim'de tarifeli seferler başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:15 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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