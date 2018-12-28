Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nın Taşınmasında Yeni Tarih Netleşti

İstanbul Havalimanı'nın Taşınmasında Yeni Tarih Netleşti

33 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin ilgili paydaşlara gönderdiği yazıyla, nihai taşınmanın 3 Mart 2019 tarihinde sonuçlanacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nın Taşınmasında Yeni Tarih Netleşti, System.String[]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin ilgili paydaşlara gönderdiği yazıyla, nihai taşınmanın 3 Mart 2019 tarihinde sonuçlanacağını duyurdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt'un imzalarıyla ilgili paydaşlara, İstanbul Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin yazılı bir bilgilendirme metni gönderildi. Kademeli olarak gerçekleştirilecek taşınma sürecinin, 3 Mart 2019'da sonuçlanacağı belirtildi.

Paydaşlara gönderilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Operasyonel Hazırlık ve Havaalanı Transferi (ORAT), çalışmalarında gelinen son aşamada İstanbul Valiliğinden alınan ilgili yazıda Valiliklerince yapılan değerlendirmede, mevcut meteorolojik bilgiler ışığında büyük taşınmanın gerçekleştirileceği tarihlerde muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergahının trafiğe kapatılması ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirilmesiyle ciddi mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki (plakasız) aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği, İstanbul Havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin tam kapasite çalışma eğitimi, tayin süreçlerinin tamamlanması ve personel yetersizliği gibi hususların işletmeye geçişte ciddi güçlükler oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek ülkemizin ve dünyanın en büyük yolcu trafiğine ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanının bütün eklentileriyle ve tüm fonksiyonlarıyla beklenilen kapasitede çalışabilmesi ve herhangi bir hizmet kusuru yaşanmaması için büyük taşınmanın mevsim şartlarının uygun olacağı ileri bir tarihe alınması istenilmiştir.

Bahse konu hususa ilişkin Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde 29 Ekim 2018 tarihinde işletmeye açılan İstanbul Havalimanına paydaşlar tarafından başlatılan taşınma işlemine devam edilmesi, bu süreçte THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenmiş sayıdaki entegrasyon seferlerine İstanbul Havalimanında devam etmesi Atatürk Havalimanındaki operasyonun İstanbul Havalimanına taşınmasının tamamlanmasına ilişkin detayların tarihi bilahare duyurulacak olan ilk ORAT toplantısında görüşülerek karara bağlanması ve İstanbul Havalimanının tam kapasiteli nihai operasyon tarihinin 03 Mart 2019 olmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanının sorunsuz bir şekilde işletime alınması ve anılan süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmamasını teminen tüm paydaşlar tarafından sorumluluk alanına giren konularla ilgili gerekli planlamanın yapılması, ilgili tüm kuruluşlara gerekli dağıtımın yapılması ve Kamu Kurum Kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul, Güncel
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