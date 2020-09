İstanbul Havalimanı'nın yapılışını anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabı satışa çıktı

Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA- İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi rekor sürede yapılış hikayesini anlatan 'Hayaldi Gerçek Oldu' adlı kitap Türkiye genelinde satışa çıktı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, kitapla ilgili olarak "Bu kitapta havalimanının ihale süreçleri, sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanımızda yaptığımız ilkler, teknolojik altyapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi de inşaat sürecinin perde arkası var. Okuyucular, burayı nasıl gerçekleştirdiğimizi öğrenme fırsatını bulacaklar" diye konuştu.İstanbul Havalimanı'nın temel atılmasından açılışına kadar olan 42 aylık yapılış hikayesinin anlatıldığı 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabı Türkiye'de okuyucusuyla buluştu. Kitabın satışa çıkması nedeniyle İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu sözlerine, İstanbul Havalimanı'nın bir özgüven projesi olduğunu ve bu projede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. "OKUYUCULAR, BURAYI NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ ÖĞRENME FIRSATINI BULACAKLAR"Kadri Samsunlu, "Havalimanının pandemi sebebiyle bulunduğu durumu bir tarafa koyarsak, ki bu global bir durum; hem inşaatını tamamladık hem operasyonunu başlattık. Bugün ise tıkır tıkır çalışır bir noktadayız. Bu kitabın hakkını bugün işletme olarak paydaşlarımıza yaşattığımızı düşünüyorum. Burası şahsen beni çok gururlandıran bir yer. Bu havalimanı bir zafer anıtı. Tabiki savaştan kaynaklı değil ekonomiden kaynaklı bir zafer anıtı. Aynı zamanda bir özgüven projesi. Çünkü burayı yapan insanlar, paydaşlar beş Türk inşaat şirketi. Burayı yapan insanlar; büyük bir kısmı Türk vatandaşları. Türk sermayesi ile yapıldı. Türk bankaları finanse etti. Olabildiğince Türk ürünleri kullanıldı. Sonunda böyle bir muhteşem ürün çıktı ortaya. Bundan dolayı Türk insanının, Türk işletmelerinin özgüvenini çok yukarıya çıkaran bir zafer anıtının içindeyiz" dedi.Her gün kendini geliştiren bir havalimanı işletmesinden bahsettiklerini kaydeden Kadri Samsunlu, 'söz uçar, yazı kalır' atasözünden yola çıkarak kitabın oluşturulduğunu belirtti.Kitap hakkında bilgiler veren Samsunlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünyadaki her ilgili kişinin inceleyip öğrenmek isteyeceği özellikleri olan bir proje ve ondan dolayı bu kitabın ve yaptığımız her türlü belgeselin çok değerli olduğunu düşünüyorum.Bu projeyi 42 ayda tamamladık.183 binden fazla işçi kardeşimizle burayı omuzladık. Projenin tamamlanması için gece gündüz çalıştılar. "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabı, projenin büyüklüğü, riskleri olarak, projenin kompleks yapısını da düşündüğünüzde hakikaten bir hayaldi. Burayı tamamlamak için bütün paydaşlarla çok yakın bir çalışma gerçekleştirdik. Sonunda gördük ki insan, azmini yitirmediği sürece çalışkanlığıyla, emeği en yukarıda tuttuğu zaman işte böyle muhteşem bir eseri hayata geçirebiliyor."Kadri Samsunlu şöyle devam etti;"Bu kitapta havalimanının ihale süreçleri, sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanımızda yaptığımız ilkler, teknolojik altyapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi de inşaat sürecinin perde arkası var. Okuyucular, burayı nasıl gerçekleştirdiğimizi öğrenme fırsatını bulacaklar. Sonunda şu ışıkları görünce, buraya gelen yolcuları görünce; şu pandemi sürecinde bile şu an ki performansımızla Avrupa 'nın daha ilerisindeyiz ama geçen senenin de çok gerisindeyiz. Dünyada bitmeyen salgın, bitmeyen kriz yok. İnsan beyni bu salgını da yenecek. Biz de hedeflediğimiz günlere, en kısa sürede geri geleceğiz."HAVALİMANI MUHABİRLERİNE ÖVGÜKonuşmanın ardından, Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensupları adına gazeteci Cevdet Özdemir 'e 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabını takdim etti. Samsunlu, havalimanında görev yapan muhabirlere teşekkür ederek, "Burayı hep beraber kurduk. İlk günden itibaren, daha inşaat halindeyken gelip gidiyordunuz. Siz de burada her sürecimizi yaşıyorsunuz. Ondan dolayı iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı."HAYALDİ GERÇEK OLDU" KİTABI HAKKINDACumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi rekor sürede yapılış hikayesini anlatan kitap, açılışının 2. yılına özel olarak satışa sunuldu. Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü olan 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın açılışından önceki tüm süreçlerin detaylı bir çalışma sonucu anlatıldığı kitap, havalimanının 2. yılına özel olarak 29,10 lira bedelle tüm D&R mağazalarında satılacak.

Gazeteci Faruk Şüyün'ün editörlüğünde hazırlanan kitap ile ilgili şu bilgilere yer verildi; "Kitap Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nın serüvenine, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımları ile ışık tutuyor.İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecindeki detayların tek tek kaleme alındığı kitapta projede çalışan mimarlardan mühendislere, işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini aldı."