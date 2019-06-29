İstanbul Havalimanı'nın yapım hikayesi kitap oldu

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikayesini derinlemesine ele alan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabını yayınladı.

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikayesini derinlemesine ele alan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabını yayınladı. Uzun süren çalışmalar sonunda hazırlanan kitabın, havacılık sektörü adına kaynak olarak kullanılması hedefleniyor. Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nın prestij kitabı "Hayaldi Gerçek Oldu" ismiyle okuyucu ile buluştu. İstanbul Havalimanı'nın geçmişten günümüze tüm süreçlerinin hikayesinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor. İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecindeki her detayların tek tek kaleme alındığı kitapta, havalimanı yapımında var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor.

İGA'DAN HAVACILIK SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK ESER İstanbul Havalimanı'nın tüm süreçlerinin anlatıldığı kitapta, İstanbul'un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat süresinin perde arkasındaki gelişmeleri anlatıyor. İGA'nın havacılık sektörüne armağanı niteliğinde olan kitap, İstanbul Havalimanı'nın ilerleyen dönemde havacılık sektörüne sunacağı ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayla da yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir sisteme ön ayak olacak, örnek model teşkil edecek nitelikte olduğunu da aktarıyor.

"HAYALDİ GERÇEK OLDU" KİTABI, E-KİTAP OLARAK DA OKUYUCULARIN KARŞISINA ÇIKIYOR İstanbul Havalimanı'nın ile ilgili detayları yakından incelemek isteyen okuyucular prestij kitaba internet üzerinden de ulaşabilecek. e-kitap olarak https://www.igairport.com/hayaldi-gercek-oldu-e-kitap adresinden okunabilen kitap, hem İngilizce hem de Türkçe diliyle okuyucuların karşısına çıkıyor. Kitap, inşaat süreci boyunca çekilen etkili fotoğraf kareleriyle de göz dolduruyor. Araştırma ve metin sürecinin gazeteci-yazar Faruk Şüyün'un editörlüğünde kaleme alınan Hayaldi Gerçek Oldu kitabı için yoğun bir mesai harcandı. İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde görev alan birçok yönetici, mühendis ve mimarın katkılarıyla hayata geçen kitap, okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış insanların İstanbul'a değer katmak için uğraş verdiği düşünüldüğünde, İstanbul Havalimanı'nı gerçeğe dönüştüren hikayenin anlatıldığı bu kitap, binlerce kişinin emeğine, azmine ışık tutuyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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