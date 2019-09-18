Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nın Yaratacağı Potansiyel, Perakende Sektörünü Nasıl Etkileyecek?
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İstanbul Havalimanı'nın Yaratacağı Potansiyel, Perakende Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

1 saat önce

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri, Şirket Ortağı Emrah Akın İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı potansiyelin perakende sektörüne etkisini Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri, Şirket Ortağı Emrah Akın İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı potansiyelin perakende sektörüne etkisini Wise TV'ye anlattı. Akın, hava limanlarında alışveriş potansiyelinin son yıllarda yükselişe geçtiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nın çok büyük bir perakende fırsatı sunacağını söyleyen Akın, 'Özellikle; Çin, Uzak Doğu ve İran'dan gelecek konuklarla birlikte büyük bir perakende fırsatı yaratılacağını öngörüyoruz." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Yaratacağı Potansiyel, Perakende Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

İstanbul, Türkiye, Emrah, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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