Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nındaki Son Durum Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nındaki Son Durum Havadan Görüntülendi

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nındaki son durum havadan görüntülendiİSTANBUL - Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı'nındaki Son Durum Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nındaki son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL - Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Helikopterden çekilen görüntülerde onlarca uçağın apronda yan yana durdukları görülüyor.
Atatürk Havalimanı'nın 'Büyük Göç' ile taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
IGA tarafından paylaşılan ve Helikopterle çekilen görüntülerde apronda onlarca uçağın sıralı bir şekilde durdukları görülüyor. Yine havadan çekilen görüntülerde İstanbul havaalanının büyüklüğü de gözler önüne eriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:48 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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