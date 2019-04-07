İstanbul Havalimanı'nındaki Son Durum Havadan Görüntülendi
1 saat önce
İstanbul Havalimanı'nındaki son durum havadan görüntülendiİSTANBUL - Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul
Havalimanı'nındaki son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL - Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Helikopterden çekilen görüntülerde onlarca uçağın apronda yan yana durdukları görülüyor. Atatürk Havalimanı
'nın 'Büyük Göç' ile taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
IGA tarafından paylaşılan ve Helikopterle çekilen görüntülerde apronda onlarca uçağın sıralı bir şekilde durdukları görülüyor. Yine havadan çekilen görüntülerde İstanbul havaalanının büyüklüğü de gözler önüne eriliyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:48 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı?
Ekrem İmamoğlu'dan Hesap Makineli Açıklama: Aramızdaki Fark 16 Bin 380
İstanbul Fatih'te Can Pazarı Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü