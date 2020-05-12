İstanbul Havalimanı normalleşme sürecine hazırlanıyor - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı normalleşme sürecine hazırlanıyor

6 saat önce

İstanbul Havalimanı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci boyunca, koruyucu önleyici ve planlı bakımlarını 7/24 kesintisiz sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı normalleşme sürecine hazırlanıyor, System.String[]

İstanbul Havalimanı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci boyunca, koruyucu önleyici ve planlı bakımlarını 7/24 kesintisiz sürdürüyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve henüz ilk yılında küresel HUB olan İstanbul Havalimanı, normalleşme sürecine hazır olmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuk deneyimini iyileştirmek ve Covid-19 sonrası dönemde "güvenli ve hijyenik" hizmet vermek için teknik ekipler özverili çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL HAVALİMANI, ZORUNLU ARAYI EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR

Covid-19 pandemisinin dünyada baş gösterdiği ilk günden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir çalışma içerisinde olan teknik ekipler, zorunlu arayı da fırsat bilerek havalimanı terminalini yolcular için hazır hale getiriyor. Yolcu alanlarındaki zemin kaplamalarının cilalama ve derz kontrolleri yapılırken, yüksek asma tavanlarda temizlik ve boya işlerine devam ediliyor. Havacılık faaliyetlerine ara verilen bu dönemde, önümüzdeki kış sezonu için de ıslak hacimlerin bakımları, cephe ve çatı sistemlerinin kontrolleri, hareketli ve sabit mobilyaların bakım çalışmaları da sürüyor.

İstanbul Havalimanı terminalindeki yolculuk deneyimini daha yukarıya taşımak adına yolcuların ve çalışanların konforu için yeni mahaller ekleniyor. İlave ıslak hacimler, çocuk oyun alanları, peyzaj alanları ve ofisler oluşturulurken, engelli misafirlere ait alanlarda ise düzenlemeler yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için yemekhaneler, sürece yönelik yenilenerek, Covid-19 sonrası personel geçişleri için gerekli düzenlemeler de hayata geçiriliyor.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİSTEMLERİN PLANLI BAKIMLARINA DEVAM EDİLİYOR

İstanbul Havalimanı'nı, ilk günden bu yana pek çok alanda olduğu gibi, küresel salgın sonrasında da yolculuk deneyimi anlamında dünyaya örnek bir havalimanı olarak faaliyete döndürmek başlıca hedeflerden biri olarak görülüyor. Bu amaca yönelik elektrik-elektronik sistemlerin bakımları aralıksız yapılıyor. Orta büyüklükteki şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan ve 7/24 kesintisiz çalışan sistemleri besleyen trafoların, jeneratörlerin, UPS cihazlarının, elektrik panolarının, aydınlatma armatürlerinin kontrol ve bakımları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki topraklama ve yıldırımdan korunma sistemlerinin de periyodik ölçümleri sürerken, yangın algılama, ihbar ile engelli tuvaletlerinde bulunan acil ipli çağrı sistemleri, araç tünelleri ve elektrik/mekanik galerilerde bulunan acil durum telefonları, telsiz sistemlerinin test ve planlı bakımları da yapılıyor. Tüm bunların yanı sıra havalimanı genelinde daha önce başarı ile yapılmış yangın senaryo testleri de tekrarlanıyor.

Sorunsuz bir yaz dönemi için mekanik sistemlerin koruyucu ve önleyici bakımları düzenli olarak yapılıyor. Yaz ayları da düşünülerek İstanbul Havalimanı'ndaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin sorunsuz çalışması amacıyla soğutma gruplarının, sirkülasyon pompalarının, kazanların, brülörlerin sistemlerdeki filtrelerin, hava & tortu ayırıcılar ve kimyasal dozaj sistemlerinin, klima santrallerinin planlı bakım, kontrol ve değişimleri de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

EKİPLER, ÖZEL HAVACILIK SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan 3. Pistin hazırlıkları sürerken, yolcu körüklerinin, 400 Hz uçak enerji sistemlerinin ve uçak ön iklimlendirme sistemlerinin bakımları ile seyrü sefer sistemlerin yakın zamanda açılacak 3. Pist'e tesis edilen sistemler ile entegrasyon çalışmaları da ekipler tarafından sürdürülüyor. Yanı sıra, asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemlerinde aylık koruyucu bakımları titizlikle yapılıyor.

COVİD-19 KORUYUCU ÖNLEYİCİ FAALİYET ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Covid-19 önlemlerine yönelik havalimanı bünyesindeki tüm havalandırma kanallarında filtre ve kanal temizlikleri, filtre dezenfeksiyonu yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı arttırılmıştır. Benzer bir temizlik ve sterilizasyon süreci havalimanındaki tüm alanlar ve özellikle çokça dokunulan yüzeylerde de sık aralıklarla devam ediyor.

Check-in Bankoları, Pasaport Kontrol Bölgeleri, Oturma Grupları, Asansörler, Yemekhane, Bankamatikler, Tüm Yeme İçme Alanları, Alışveriş alanlarında ise sosyal mesafenin korunmasına yönelik ilgili çalışmalar yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'nda yürütülen bakım-onarım faaliyetlerini değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, "İstanbul Havalimanı'na dönüş için artık günleri saydığımız bu dönemde, yolcularımıza sağlık güvenliği anlamında 'sıfır riskli' bir havalimanı sunmak üzere hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. İlgili tüm birimlerimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak ve 'her şeyden önce sağlık' diyerek; büyük bir hassasiyet ve titizlikle süreci yürütüyoruz. Yürütülen bu sürecin en önemli ayağını da İstanbul Havalimanı'nın hemen her yerinde devam eden Teknik Hizmetler ve Periyodik Bakım Faaliyetleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci boyunca, koruyucu önleyici ve planlı bakımlara 7/24 devam ederek normalleşme süreci ile birlikte yolcularına kaldığı yerden eşsiz bir yolculuk deneyimi sunacak. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, yolcularımızı karşılayacağımız günü 'hazır bir şekilde' heyecanla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:35 Kaynak: İHA


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