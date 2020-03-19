İstanbul Havalimanı otopark ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı otopark ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz oldu

7 saat önce

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci bir duyuruya kadar havalimanı otoparkının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı otopark ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz oldu, System.String[]

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci bir duyuruya kadar havalimanı otoparkının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkına ilişkin yeni bir karar alarak yolcular ve çalışanlar için otoparkın ücretsiz olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu. Karar bu akşam saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başladı. Konuya ilişkin İGA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Her türlü temastan kaçınılması gereken bu günlerde, İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibarıyla tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımız için ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:26 Kaynak: İHA

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