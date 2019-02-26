İstanbul Havalimanı Otoparkı 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz
1 saat önce
İSTANBUL Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin yapıldığı tarihten itibaren ücretsiz olan otopark hizmeti 7 Nisan'a kadar uzatıldı.
İSTANBUL Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin yapıldığı tarihten itibaren ücretsiz olan otopark hizmeti 7 Nisan
'a kadar uzatıldı. İstanbul
Havalimanı'nın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 29 Ekim
2018' de yapılmıştı. 31 Ekim 2018'de tarifeli seferler başlamış ve otoparklarda o günden bu yana ücretsiz hizmet veriliyordu. İGA'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı Otopark İşletmesi 7 Nisan 2019 tarihine kadar misafirlerine ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:44 Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
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