İstanbul Havalimanı otoparkı Kasım ayında da indirimli - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yüzde 50 indirimli otopark hizmeti sunan İstanbul Havalimanı, Kasım ayında da yolculara bu hizmetin devam edileceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde" denildi.

- İstanbul