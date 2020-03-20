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İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz
52 dakika önce
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:42
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