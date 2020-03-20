İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz

52 dakika önce

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz, System.String[]

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:42 

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