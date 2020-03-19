İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu
6 saat önce
İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.
İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul
Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:44 Kaynak: DHA
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