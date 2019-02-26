Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Otoparkları 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz

İstanbul Havalimanı Otoparkları 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, 7 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı Otoparkları 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, 7 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı Otopark İşletmesi 7 Nisan 2019 tarihine kadar misafirlerine ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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