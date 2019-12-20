İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya - Son Dakika

İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya

6 saat önce

İstanbul Havalimanındaki otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatlar yolcularının hizmetine sunuldu.

İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya, System.String[]

İstanbul Havalimanındaki otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatlar yolcularının hizmetine sunuldu.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık 2019-31 Mart 2020'da geçerli olacak kampanyadan abonelik işlemi yaptıran yolcular faydalanacak.

Bu kapsamda 4 günlük abonelik 145 lira, 7 günlük abonelik 240 lira olarak güncellenirken, 1 yıllık katlı otopark aboneliği ise 2 bin 500 liradan ücretlendirilecek.

4 ve 7 günlük abonelik ücretlerinden yararlanabilmek için otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat içinde, kırmızı ve yeşil otopark P3 katlarındaki manuel ödeme gişelerine, otopark içinde otomatik ödeme noktalarına ya da giden yolcu katındaki danışma noktalarına otopark bileti ile gidilerek abonelik işlemi yaptırılması gerekiyor.

Yıllık katlı otopark aboneliği için sarı otopark R katı abone merkezinde işlem yaptırılabiliyor.

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
21:19 Arıtma tesisi şantiyesinden 4.5 ton demir çalan kişi, tutuklandı - Son Dakika
21:18 Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
21:16 Samsun'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
21:14 Kastamonu'da 'arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
21:14 Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]