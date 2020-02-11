İSTANBUL HAVALİMANI POLİSLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI POLİSLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

6 saat önce

İSTANBUL Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda, etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislere yönelik kapsamlı şekilde ilk eğitim yardımı verilmeye başlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI POLİSLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ, System.String[]
İSTANBUL  Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda, etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislere yönelik kapsamlı şekilde ilk eğitim yardımı verilmeye başlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere başta temel yasam desteği olmak üzere, kalp masajı, kanama-yaralanma, sara krizi, kalp krizi ve Heimlich manevrası olarak adlandırılan boğulma vakalarında havayolundaki tıkanıklığın açılmasına yarayan konular öğretilecek.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.

Görüntü Dökümü

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-Eğitime katılan polisler

-Eğitmenlerin anlatımları

-Polislerin eğitmenleri izlemesi

-Temel yaşam desteği anlatımı

-Kalp masajı

-Polislerin uygulamalı eğitimleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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