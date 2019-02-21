Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı raylı sistemleri için 2.7 milyar TL harcanacak

İstanbul Havalimanı raylı sistemleri için 2.7 milyar TL harcanacak

35 dakika önce

Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4,3 milyar lira harcama planlanırken, bu bütçenin 2,7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.

İstanbul Havalimanı raylı sistemleri için 2.7 milyar TL harcanacak, System.String[]
Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4,3 milyar lira harcama planlanırken, bu bütçenin 2,7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:45 

İstanbul, Ekonomi
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