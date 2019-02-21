İstanbul Havalimanı raylı sistemleri için 2.7 milyar TL harcanacak
35 dakika önce
Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4,3 milyar lira harcama planlanırken, bu bütçenin 2,7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.
Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4,3 milyar lira harcama planlanırken, bu bütçenin 2,7 milyar lirası İstanbul
Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:45
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