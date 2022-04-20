İstanbul Havalimanı, Routes World 2023'ün resmi ev sahibi oldu - Son Dakika

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Routes World'e 2023 yılında resmi olarak ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

İstanbul Havalimanı'nın Routes World 2023'ün resmi ev sahibi olmasından dolayı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünya sivil havacılık alanında en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Lokmanhekim, "Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, kurulduğu Temmuz 2019'dan bu yana Türkiye'nin, Türkiye markasının ve Türkiye turizminin uluslararası pazarlarda, dünyada hak ettiği ve hedeflediği yeri bulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmaktadır. Amacımız ülkemizin, Türkiye markasının ve turizmimizin dünya çapında bilinen, konuşulan, tercih edilen marka olmasını sağlamak. Bu amaçla TGA'nın yürüttüğü kampanyalarla şu anda ülkemiz 140 ülkede tanıtılmakta." diye konuştu.

Lokmanhekim, GoTurkiye platformu ile Türkiye'yi, turizm ürünlerini ve destinasyonlarını 10 ayrı dilde tanıttıklarını dile getirerek, bu faaliyetlerini çeşitlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye markasının tanıtımına katkı vermek için Türkiye'de düzenlenen uluslararası organizasyonlara da destek verdiklerine vurgu yapan Lokmanhekim, "İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılında ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Routes World 2023 boyunca binlerce ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlayacağız. Bu ziyaretçiler İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un sunduğu fırsatları ilgili sektörlere aktarmada etkin rol oynayacak"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşecek Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekşi, THY'nin yolcularını, emniyet, konfor, kalite ve Türk kültürüne has değerlerle taşımanın yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Binlerce yıllık tarihiyle kıtaları ve medeniyetleri birleştiren karakteriyle İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil, dünya turizminin de göz bebeği olduğunu belirten Ekşi, şöyle devam etti:

"4 saatlik uçuşla 60 ülkeye ulaşma imkanı veren İstanbul'umuzun hava yolu taşımacılığında doğal bir aktarma merkezi olması, ülkemizi de dünya havacılık sektöründe ayrıcalıklı bir yere taşıma imkanı sunuyor. Bu konumu, ülkemiz ve markamız adına avantaja çevirebilmemizi ve gelecek yıllardaki çift haneli büyümemizi garantilememizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik vizyon ile hayata geçirdiği ve bizim 'zafer anıtı' diye adlandırdığımız İstanbul Havalimanı'na borçluyuz. Türk Hava Yolları olarak dünyayı İstanbul üzerinden birbirine bağlıyoruz. Bugün burada imza altına alacağımız Rotuse World 2023 organizasyonunun İstanbul'a kazandırılması ile havacılığın yanında turizm, lojistik ve ilgili diğer sektörlerin de gelecek yıllarda izleyecekleri rotaların şekilleneceği bir platforma ev sahibi yapıyor olacağız."

Ekşi, Routes World 2023 organizasyonunun küresel bir aktarma noktası ve bir turizm merkezi olarak İstanbul'un sunduğu fırsatları havacılık ve ilgili sektörlere aktarmada etkin rol oynayacağını dile getirerek, "Routes World 2023'ün bu büyük potansiyeli ortaya çıkaracak anlaşmalara sahne olacağını biliyor, pandemi ertesi sektörel büyümenin kalbinin kıtaları birbirine bağlayan İstanbul kentimizde olacağına inanıyoruz. Türk Hava Yolları olarak böylesine değerli organizasyonlara desteğimizin artarak süreceğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Sefer yaptıkları dünyanın 128 ülkesindeki hava yolu şirketlerini İstanbul'a uçmaya davet eden Ekşi, slot sorunu (uçuş izni) olan Atatürk Havalimanı'nın aksine İstanbul Havalimanı'nın hava yolu firmalarına bu konuda önemli avantajlar sağladığını kaydetti.

Ekşi, "Uçaklarda maske kullanımının kaldırılması" konusuna ilişikin sorulan bir soruya, "Uçaklar içerisinde maske kullanımı veya kullanılmaması konusu tamamen düzenleyicilerin verdiği kararlar çerçevesinde oluyor. Elbette biz de maskelerin eğer şartlar müsait ise kaldırılmasından memnun oluruz. Şu anda dünyada da bazı ülkelerde uçak içerisindeki maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı, tavsiyeye dönüştürüldü." yanıtını verdi.

"Routes World büyük bir önem arz ediyor"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Routes World 2023'e ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Buna ev sahipliği yapma girişimlerinin zorlu bir rekabet sonrasında başarıyla sonuçlandığını anlatan Samsunlu, "Bu konferansa bizim dışımızda birçok ülke başkentleri de aday oldu. Ortaklarımızla beraber bu yarıştan birinci olarak çıkmayı başardık. Routes World 2023 pek çok yönüyle özel bir etkinlik olacak. Bugün Kovid-19'dan çıkmanın mutluluğuyla beraber inşallah Routes World'un tam kapsamlı etkinliğini İstanbul'da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Samsunlu, Routes World etkinlikleri ile İstanbul'un gizli cevherini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serme imkanı bulacaklarını kaydederek, bu süreçte kendilerine destek veren İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

İstanbul Havalimanı'nın geçen günlerde Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan verilere göre, "uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olduğunu hatırlatan Samsunlu, şöyle devam etti:

"2023 yılı sonuna kadar normale dönmeyi, yani yılda 69 milyon yolcu sayısına ulaşmayı ve Avrupa'da tamamen normale dönen ilk havalimanlarından biri olmayı hedefliyoruz. Biz burada 7-24 hizmet veriyoruz. İniş ve kalkış saati sınırlamamız yok. Bugün buradan 128 ülkeye bayrak taşıyıcımızla beraber uçabiliyoruz. Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok hava yolunun gelmesine de imkan sağlıyor. Tüm bu özelliklere ve potansiyele rağmen daha çok tanınmak ve yeni hava yolu şirketleriyle tanışmak için Routes World büyük bir önem arz ediyor."

İstanbul Havalimanı, Routes World 2023 ile gelişim olanaklarını sergileme imkanı bulacak"

Routes Üst Yöneticisi (CEO) Steven Small ise hava yolu taşımacılığının Kovid-19 salgını sonrasında küresel ekonominin düzelmesinde kritik bir rol oynayacağını belirti.

Routes World 2023'ün önemine değinen Small, "İstanbul Havalimanı, Routes World 2023 organizasyonuna ev sahipliği yaparak hem yabancı hava yolu şirketlerine sağlayabileceği kayda değer gelişim olanaklarını sergileme imkanı bulacak hem de Türk Hava Yolları'nın pozisyonunu güçlendirecek." dedi.

Konuşmaların ardından Routes World 2023'un İstanbul'da yapılması anlaşması imzalandı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile çok sayıda davetli katıldı.

Routes World 2023

İstanbul'da 15-17 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak olan dünya havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından olan Routes World ile global havacılık sektöründen 4 bine yakın üst düzey yöneticinin İstanbul'u ziyaret etmesi bekleniyor.

İlk kez düzenlendiği 1995 yılından bu yana ev sahipliği için dünyanın önde gelen havalimanları ve destinasyonlarının zorlu bir rekabet sürecinden geçtiği Routes etkinlikleri hava yolları, havalimanları ve destinasyonların gelecekteki hizmetlerini planlamaları ve müzakere etmeleri için bir buluşma merkezi sağlıyor.

Türk havacılık tarihi ve Türkiye ile birlikte İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımı adına önemli bir ev sahipliği olan Routes World 2023, Kovid-19 sürecindeki ilk tam kapsamlı Routes World etkinliği olmasıyla öne çıkıyor.

2023 yılında 28'inci defa gerçekleştirilecek olan bu önemli buluşmanın, havacılık sektörünün toparlanma sürecinde önemli bir rol oynaması hedefleniyor.

Etkinlik, İstanbul'a ise küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerini cezbetme fırsatı sunuyor.