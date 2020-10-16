İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi

16.10.2020 12:21
İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi, System.String[]

İstanbul Havalimanı, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile hayata geçirdiği 'Sıfır Atık' projesi kapsamında İstanbul Havalimanı, havacılık sektöründe 1 numaralı 'Sıfır Atık Belgesi'ni almayı başardığı bildirildi. Atık yönetim altyapısını, atığın kaynağında etkin olarak ayrıştırıldığı bir sistemle kurduğu hatırlatılan İGA'nın İstanbul Havalimanı'nda sürdürdüğü bu çalışmalar sonucunda Türkiye'de 'Sıfır Atık Belgesi'ni alan ilk havalimanı olduğu açıklandı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN

Havacılık sektörüne örnek teşkil edecek çalışmaların İGA tarafından sürdürülebilir bir geleceğin en temel değeri olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen 'sıfır atık çalışmalar hakkında bilgiler yer aldı.  Tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamasında İstanbul Havalimanı'ndaki 'sıfır atık' çalışmalarının titizlikle uygulandığı vurgulandı.'Sıfır Atık' yaklaşımının kritik başarı faktörü olarak görüldüğü İstanbul Havalimanı'nda, yürütülen tüm faaliyetlerin IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında oluşturulduğubelirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'SIFIR ATIK' ÇALIŞMALARI

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: " 'Sıfır Atık' prensibi yaklaşımında, atık sorununun çözümü için kaynağında ayrıştırmanın büyük önem taşıdığı İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıkları kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırılıyor. Böylelikle, tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşüm sağlayacak şekilde tasarlandığı İstanbul Havalimanı'nda, faaliyet gösteren tüm işletmeler havacılık sektörüne öncülük eden İGA liderliğinde İstanbul Havalimanı'nın Sıfır Atık Deklarasyonu'na imza atmış durumdalar.Havalimanında atık oluşan alanlara kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel olmak üzere 5 ayrı kategoride atık türlerine göre konteynerler yerleştirilerek atıklar bu alanlarda kaynağında ayrıştırılıyorlar. Atık türüne uygun atık toplama araçları ile toplanan atıklar Katı Atık Tesisinde ayrıştırılarak geri kazanıma ve depolamaya gönderilmek üzere ayrıştırılmaktadır. Havalimanındaki tüm paydaşlar da aynı doğrultuda 'Sıfır Atık' projesine destek vererek atıklarını 5 ayrı kategoride toplayarak İGA'ya veriyorlar. Bu sayede 'Sıfır Atık' hedefine paydaşların da katkıları sağlanıyor."KADRİ SAMSUNLU, "HEDEF; ÇEVRE DOSTU BİR HAVALİMANI"Açıklamada konuya ilişkin İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun görüşlerine de yer verildi.Samsunlu, "İstanbul Havalimanı'ndaki tüm süreçleri çevre ve sürdürülebilirlik politikalarımıza uygun şekilde tasarlıyoruz. Sıfır Atık Prensipleri bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı'nda günde 100 ton atık üretiliyor, bunun yüzde 30'u yani 30 ton atık geri kazanıma gönderilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Elektronik Çevre Bilgi Sistemi' üzerinden elde edilen verilere göre 'Sıfır Atık' stratejisi bakımından, havalimanının açıldığı tarihten bu yana 1 milyon 310 bin 000 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti. 49 bin 500 ton daha az yakıt kullanıldı. 44 bin 217 bin 000 kilowatt daha az enerji tüketildi ve bu sayede bin 175 kilo daha az hammadde kullanılarak tasarruf sağlandı. Çevre ve sürdürülebilirlik adına yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil.

Atıktan Sanata (Artwist) Projesi'yle havalimanı inşaatından çıkan 100 ton atıktan ileri dönüşüm sayesinde toplam 39 sanat eseri ortaya çıkardık. Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Gold sertifikası almaya hak kazandık ve bu sayede İstanbul Havalimanı ana terminal binası dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak tescillendi. Çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Farkında Mısın?' fotoğraf ve video yarışmasını 'Çöpüne Sahip Çık Vakfı' iş birliği ile gerçekleştirdik. 'Çevre Farkındalığı' kapsamında toplum tabanlı geri dönüşüm projesi 'Kollekt' uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçmesini sağladık. Son olarak havacılık sektörüne örnek olacak şekilde 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk havalimanı olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu başarı daha büyük hedefler için bizi motive ediyor. Şunun altını çizmek istiyorum, tüm bu çalışmaların özünde gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakma isteğimiz yer alıyor. Çevre dostu bir havalimanı olarak bu hedef doğrultusunda yaşadığımız çevreye, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİ NEDİR?

"Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. 'Sıfır Atık', israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan ve atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.Doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar başta olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 'Sıfır Atık' projesi kapsamında; atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması hedeflenmiştir. Projede mevcut sistemlerin daha düzenli ve uygulanabilir bir temele oturtulması prensibiyle yola çıkılmıştır."


İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi
İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi
İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi
İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi

Operasyon, Havacılık, İstanbul, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi - Son Dakika Ekonomi

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