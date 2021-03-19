İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bugün iç ve dış hatlar olmak üzere 646 sefer planlanırken, 81 bin yolcu havalimanını kullanması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı korona virüs salgınının başladığı dönemden beri en yoğun uçuş ve yolcu trafiğini yaşıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bugün iç ve dış hatlar olmak üzere 646 sefer planlanırken, 81 bin yolcu havalimanını kullanması bekleniyor.

Yolcular termal kameradan geçerek alana giriyor

Son bir yılın en yoğun gününü yaşayan İstanbul Havalimanı'nda pandemi kurallarından taviz verilmedi. Yolcular termal kameradan geçerek Havalimanı'na giriş yaptı. Girişlerde görevliler, yolcuları maske ve mesafe kurallarına uymaları için uyardı.

Yolcuların sıkıntı yaşamaması için tüm önlemler alındı

Bugün yoğunluğun yaşanacağını öngören İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletme yetkilileri yolcuların uçuşlarını kaçırmaması için tüm önlemeleri aldı. Yolcuların pasaport kontrolünde sıra beklememesi için personel sayısı artırılarak olası bir yoğunluğun yaşanması önlendi.