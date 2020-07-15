İstanbul Havalimanı taksicileri, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı taksicileri, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu

Türk bayraklı araçlarla konvoy oluşturan taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na giderek, şehitler için dua etti.

Türk bayraklı araçlarla konvoy oluşturan taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na giderek, şehitler için dua etti.

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FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde yapılan "Milli Birlik" etkinliğinde, 15 Temmuz gecesi, cuntacı askerlere direnen, o dönem Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı şoförler araçlarıyla yer aldı.

Türk bayraklı yaklaşık 150 taksi, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasından konvoy halinde hareket etti.

Hasdal ile 4. Levent'ten geçen taksilere, diğer araçların sürücüleri de korna çalarak eşlik etti. Atatürk Havalimanı'na gelen taksiciler, burada şehitler için dua etti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"Atatürk Havalimanı kilit rol oynadı"

Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz akşamı hain FETÖ ile onun işbirlikçilerinin yaptığı darbe girişiminde "Atatürk Havalimanı'nın kilit rol oynadığını" söyledi.

Taksici esnafı olarak ilk direnişi sergileyenlerden olduklarını belirten Can, "VİP Salonu'na ve kuleye çıkan ilk siviller, bizim taksici arkadaşlarımız olmuştur. Ben onlara teşekkür ediyorum. Vatan, millet, ülkem, bağımsızlık diyen herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla havalimanı ve Boğaz Köprüsü gibi yerlere hücum etti. İşte hain FETÖ ve onların işbirlikçilerini hep beraber buralardan püskürttük. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın." dedi.

Can, günün anlamına uygun bir konvoy oluşturduklarını dile getirerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı taksicileri, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu - Son Dakika
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