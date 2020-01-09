İstanbul Havalimanı taksicileri de "Türkiye'nin Otomobili"ne talip - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı taksicileri de "Türkiye'nin Otomobili"ne talip

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda görevli 750 taksici, "Türkiye'nin otomobili"ne destek verdi.

İstanbul Havalimanı taksicileri de

İstanbul Havalimanı'nda görevli 750 taksici, " Türkiye'nin otomobili"ne destek verdi. Taksiciler, hizmetlerini yerli otomobil ile vermek istiyor.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Havalimanı'nda görevli basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerli otomobilin hayırlı olmasını diledi.

Kooperatif bünyesinde İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse, bu otomobilleri ilk alan ve ilk kullanan biz olacağız. Türkiye'mizin dünyaya açılan ilk kapısı burası. Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz. Beğenmek ne demek, mükemmel, çok harika arabalar olmuş. İstanbul'umuza, havalimanımıza ülkemize yakışır arabalar olduğundan biz eminiz ve bu arabaları ilk alanlardan birisi de biz olacağız."

İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılamanın sona ermesine ve yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için "meeting lounge" bölümlerinin hizmete alınmasına da değinen Can, bu kararı desteklediklerini bildirdi.

Dünyanın en saygın ve en modern havalimanlarından birinin Türkiye kazandırıldığına dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

"Ancak hanutçulara ve çığırtkanlara buraya teslim etmemiz doğru değil. İlgililerin doğru bir karar aldığına inanıyorum, mülkü idare amirimiz ve İGA yetkilileri. Yerinde bir karardır. Burasını bu şahıslar, eski Topkapı otogarına, Tahtakale'ye ve Sultanhamamı'na çeviriyorlar. Yapılan karar doğrudur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılması gereken bir şeydir. Sadece bize değil ülke turizmine büyük zararı oluyor. Çünkü görüntü kirliliğine neden oluyor. Belli noktalarda, yerlerde yolcuyu beklerlerse böyle bir sıkıntı olmayacaktır."

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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