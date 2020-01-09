İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu

6 saat önce

Yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi.

İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu, System.String[]

Yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi. 750 aracı yerli otomobille değiştireceklerini belirten, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanı Fahrettin Can," Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif bünyesinde hizmet veren 750 aracı yerli otomobille değiştirerek turistleri yerli otomobille taşımak istiyor. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanı Fahrettin Can, " Yerli otoyu satın almak istiyoruz. yerli otomobilin hayırlı olmasını diliyorum. Allah nasip ederse, bu otomobilleri ilk alan ve ilk kullanan biz olacağız. Türkiyemizin dünyaya açılan ilk kapısı burası. Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz. Beğenmek ne demek, mükemmel, çok harika arabalar olmuş. İstanbullumuza, havalimanımıza ülkemize yakışır arabalar olduğundan biz eminiz ve bu arabaları ilk alanlardan birisi de biz olacağız" diye konuştu.

"HAVALİMANINI OTOGARA ÇEVİRİYORLAR"

İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılamanın sona ermesine ve yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için "meeting lounge" bölümlerini hizmete alınmasına da değinen Can, bu kararı desteklediklerini bildirdi. "Bu olayın gerçekleşmesi, dünyanın en saygın ve en modern havalimanlarından birini kazandırdık ülkemize, Ancak hanutçulara ve çığırtkanlara buraya teslim etmemiz doğru değil. İlgililerin doğru bir karar aldığına inanıyorum, Mülkü idare amirimiz ve İGA yetkilileri. Yerinde bir karardır. Burasını bu şahıslar, eski Topkapı otogarına, Tahtakale'ye ve Sultanhamamı'na çeviriyorlar. Yapılan karar doğrudur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılması gereken bir şeydir. Sadece bize değil ülke turizmine büyük zararı oluyor. Çünkü görüntü kirliliğine neden oluyor. Hiç alakasız adamlar afiş pankart kaldırıyor. Dediğim gibi havalimanı otogara çeviriyorlar, büyük bir kargaşaya oluşturuyorlar. Belli noktalarda, yerlerde yolcuyu beklerlerse böyle bir sıkıntı olmayacaktır" dedi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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