İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu

- İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda İstiklal Marşı okudu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı taksicileri 240 araçlık ile konvoy oluşturdu.

- İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda İstiklal Marşı okudu

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı taksicileri 240 araçlık ile konvoy oluşturdu. Konvoy ile Atatürk Havalimanı'na giden taksiciler burada 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto ederek İstiklal Marşı okudu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifinden yaklaşık 250 araç ile konvoy yapan taksiciler, darbe girişiminin kilit noktalarınından birisi olan Atatürk Havalimanı'na gitti. Atatürk Havalimanı'nda toplanan taksiciler 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto ederek saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

15 Temmuz gecesi ilk VIP'e ilk Kuleye çıkan taksici esnafıydı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi Başkanı Fahrettin Can," Arkadaşlar tam 4 yıl önce bu gün 15 Temmuz akşamı daha doğrusu gecesi saat 21.15 sıralarında hain FETO ve iş birlikcileri bizim bu havalimanında darbe girişiminde bulundular. Tabii ülkenin her tarafı ile birlikte. Biz taksici esnafı olarak o gece o saatte burada dik. İlk direnişi sergileyenlerden biri bu taksici esnafıdır. İlk VIP'e giren ilk Kuleye giren bizim taksici arkadaşlardı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vatan diyen Millet diyen Ülkem diyen, Bağımsızlığım diyen herkes Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile havalimanlarına ve Boğaz köprüsüne akın etti. İşte o zaman hain FETÖ iş birlikçilerini buradan püskürttük. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın istiyorum. Bizde bu günün önemine binayen eski Atatürk Havalimanı çalışanları bu ün İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi olarak bu günün önemine binayen böyle bir konvoy düzenlemeyi uygun bulduk. Rabbim inşallah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın çünkü bu millet asil bir millet. Karekterli bir millet. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile bu millet burada canını ortaya koydu. Biz bire bir bunları yaşayanlar olarak ben milletimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim için Şehit oldular, onlar bizim için Gazi oldular bizim için canlarını verdiler. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Onlara minnet duyuyoruz.

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:29:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]