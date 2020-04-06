İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın, tam kapasiteye geçişinin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın "asrın projesi" olduğunu belirterek, Türk havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan, özel mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'yla hayallerin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşsiz vizyonu ile hayat bulan ve bu süreçte görev almaktan her zaman gurur duyduğum zafer anıtımız İstanbul Havalimanı'nın büyük göç ardından sayısız başarılara kanatlanmasının birinci yıl dönümü kutlu olsun. Havacılık sektörünün de etkilendiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini hepimizin alacağı önlemlerle atlatmayı ve ertelenen başarılarımıza en kısa sürede yeniden ulaşmayı Yüce Allah'tan diliyorum."