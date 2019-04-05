Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Taşınma Öncesi Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı Taşınma Öncesi Havadan Görüntülendi

18 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı Taşınma Öncesi Havadan Görüntülendi, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. "Büyük Taşınma" gece saat 03.00'da başlayacak ve 45 saat sürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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