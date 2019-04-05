İstanbul Havalimanı Taşınma Öncesi Havadan Görüntülendi
18 dakika önce
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. "Büyük Taşınma" gece saat 03.00'da başlayacak ve 45 saat sürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:20 Kaynak: DHA
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