İstanbul Havalimanı Taşınmadan Sonra Havadan Fotoğraflandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma tamamlandı.





Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma tamamlandı. Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerekleşeten taşınma operasyonu tamamlandı. Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'nda, ilk seferin dün saat 14.00'da Ankara'ya yapılmasının ardından seferler artarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda devam eden operasyon ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Türk Hava yolları (THY)'nin park pozisyonunda bekleyen boş uçaklarının yanı sıra yolcu körüklerinde bekleyen THY uçaklarıda görülebiliyor. Ayrıca THY'nin taksi yolunda ilerleyen uçağı ile pist başında kalkış için bekleyen uçağıda havadan görüntülendi





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