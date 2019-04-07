Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Taşınmadan Sonra Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı Taşınmadan Sonra Havadan Görüntülendi

50 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma tamamlandı.

İstanbul Havalimanı Taşınmadan Sonra Havadan Görüntülendi, System.String[]


Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma tamamlandı. Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerekleşeten taşınma operasyonu tamamlandı. Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'nda, ilk seferin dün saat 14.00'da Ankara'ya yapılmasının ardından seferler artarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda devam eden operasyon ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Türk Hava yolları (THY)'nin park pozisyonunda bekleyen boş uçaklarının yanı sıra yolcu körüklerinde bekleyen THY uçaklarıda görülebiliyor. Ayrıca THY'nin taksi yolunda ilerleyen uçağı ile pist başında kalkış için bekleyen uçağıda havadan görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:34 Kaynak: DHA

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